Україна планує відновити видобуток урану, а також побудувати завод з виробництва ТВЕЛів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про будівництво заводу, він нагадав, що сьогодні Росія на 100% поставляє ТВЕЛи на український ринок.

Після запуску заводу Україна на 50% поверне собі свій ринок.

Також, за його словами, спільно з Росією в пропорції 50х50 Україна поставлятиме ядерне паливо в Європу.

Він наголосив, що зараз переговори з Росією щодо реалізації вищезгаданих планів на стадії завершення.

"Це не прості переговори, а ми близькі до домовленостей", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, сьогодні на стадії завершення переговори з Росією щодо 100% кредитування постачань устаткування на ядерні блоки Хмельницької та Рівненської АЕС, які сьогодні Україна планує добудувати.

В. ЯНУКОВИЧ не виключив, що під час травневого візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва ці домовленості підпишуть.