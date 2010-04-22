Росія зробила виключення щодо газу тільки для України

Після зниження ціни на газ для України Росія не збирається переглядати газові контракти з іншими країнами, сказав у четвер міністр енергетики Сергій Шматко, повідомляє Рейтер.

Росія і Україна в середу підписали поправки до чинного десятирічного контракту, відповідно до яких ціна на російський газ для України буде знижена майже на третину навзамін на деякі поступки Києва, який погодився, зокрема, продовжити термін базування російського Чорноморського флоту в Криму.

"Я не думаю що наші переговори з Україною щодо газу мають бути приводом, щоб почати переглядати практику наших взаємин з іншими державами або суб'єктами газового ринку. Це некоректна постановка питання. Ми не реагуємо на подібного роду запити і провокації", - сказав Шматко журналістам, не уточнивши, від кого Росія отримувала такі прохання.

Російський Газпром, провідний у світі виробник газу, забезпечує Європу чвертю її газового імпорту, а також є основним постачальником газу у деякі країни СНД.