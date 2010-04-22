«Нафтогаз» перестане бути збитковим до кінця року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що до кінця року фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» буде збалансовано і державна монополія перестане бути збитковою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції з представниками регіональних і центральних ЗМІ.

«НАК «Нафтогаз України», яка за своєю природою не може бути збитковою, – її зробили збитковою. Спочатку зробили донором всієї економіки, знущалися, і довели майже до банкрутства. Зараз його потрібно рятувати», - підкреслив Президент.

Як запевнив В.ЯНУКОВИЧ, до кінця цього року фінансовий стан цієї державної монополії буде збалансовано на 100%.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", відповідно до бухгалтерської звітності, в 2009 році скоротила чистий прибуток на 79,5%, в порівнянні з 2008 роком, - до 2,3 млрд. грн. За даними НАК, за 2008 рік чистий прибуток склав 5,4 млрд. грн., за 2007 рік відкоректований чистий збиток – 0,6 млрд. грн.

У той же час, керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДІН відзначав, що в 2009 році «Нафтогаз» пережив дефолт за єврооблігаціями і вимушений був на умовах кредиторів реструктуризувати всю свою заборгованість за зовнішніми позиками. У результаті, додаткові витрати компанії на обслуговування кредитів збільшилися на 40 млн. дол. в рік. За словами експерта, за два останні роки зобов`язання компанії перед банками виросли з 2 до 4,5 мільярдів доларів. У цей період «Нафтогаз» очолював Олег ДУБИНА - з 24 грудня 2007 року по 2 березня 2010 року.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої здобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.