“Нафтогаз” просить Кабмін компенсувати збитки

НАК «Нафтогаз України» просить уряд компенсувати з державного бюджету в повному обсязі збитки, одержані в результаті реалізації природного газу підприємствам - виробникам азотних мінеральних добрив за пільговими цінами.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його інформацією, відзначені збитки компанія пропонує компенсувати із загального фонду Державного бюджету із застосуванням механізму, аналогічного діючому механізму компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу і його реалізації суб`єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №49 від 14.01.09 р.

При цьому, починаючи з другого півріччя поточного року, ціна реалізації природного газу підприємствам - виробникам азотних мінеральних добрив повинна бути встановлена на рівні не нижче за закупівельну ціну, а здешевлення вартості імпортованого природного газу для потреб відмічених підприємств компанія пропонує забезпечити шляхом надання відповідної субвенції з Держбюджету, визначивши розпорядником бюджетних коштів профільне міністерство.

Також співрозмовник агентства відзначив, що за попередніми розрахунками, НАК «Нафтогаз України», в результаті різниці між цінами закупівлі і реалізації імпортованого природного газу підприємствам - виробникам азотних мінеральних добрив впродовж першого півріччя 2010 року компанія одержить збитки в сумі понад 1 млрд. грн.

Нагадаємо, потреби підприємств - виробників азотних мінеральних добрив в природному газі забезпечуються за рахунок імпортованого природного газу. Разом з цим, відповідно до постанов НКРЕ №1128 від 01.10.2009 р., і №350 від 01.04.2010 р. «О затвердженні граничного рівня ціни на природний газ для підприємств-виробників азотних мінеральних добрив», граничний рівень цін на природний газ для потреб таких підприємств (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу) складав в І кварталі 2010 року 1584,40 грн. за тис.. куб. м, а в II кварталі 2010 року - 1633,30 грн. за тис. куб. м.

При цьому середньозважена ціна закупівлі імпортованого природного газу в І кварталі 2010 року складала 1784,85 грн. за тис. куб. у, а в ІІ кварталі 2010 року складатиме 2052,01 грн. за тис. куб. м.