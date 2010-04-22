Росія обнулить експортні мита на газ для України

Росія обнулить вивізні мита на газ для України. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на засіданні російського уряду.

«Хочу підкреслити, що «Газпром» тут ні при чому, як це не видасться дивним. Ні компанія «Газпром», ні її акціонери від цього зниження не постраждають, знижка буде за рахунок обнулення вивізного митного збору для України», - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що 30% знижка для України буде зроблена за рахунок бюджету Російської Федерації.

У той же час він підкреслив, що це винятковий випадок.

«У нас дуже багато партнерів в енергетиці і в газовій сфері зокрема, але у нас немає необхідності так, як це роблять багато інших країн, будувати наші військові бази по всьому світу. Що стосується Криму – це винятковий випадок, так склалося історично. І із цього приводу прошу наших партнерів не турбувати і з аналогічними проханнями до нас не звертатися», - підкреслив В.Путін.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЕВ підписали угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. В обмін на цю угоду Україна домоглася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш, ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.