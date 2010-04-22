"Дніпроенерго" скоротила збитки

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) в січні-березні ц.р. скоротила чистий збиток в 3,7 раза – до 12,968 млн. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Про це йдеться в звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному на сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно зі звітом, у вказаний період компанія збільшила чистий дохід на 31,6%, у порівнянні з січнем-березнем 2009 року, – до 1 млрд. 348,869 млн. грн.

Валовий прибуток компанії за підсумками звітного періоду склав 59,115 млн. грн проти 1,395 млн. грн. валового збитку в січні-березні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, «Дніпроенерго» в 2009 році збільшила чистий збиток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., в порівнянні з результатом 2008 року.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС.

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