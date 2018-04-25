У що обійдеться Україні знижка на газ для олігархів?

Квітневі харківські домовленості президентів України і Росії можна назвати перемогою Кремля. Мало того, що росіяни продовжили перебування ЧФ РФ в Севастополі не на одне десятиліття, примудрившись не збільшити власні витрати на оренду, так ще й домоглися збільшення обсягів закупівель Україною газу, що виллється зростанням валової виручки. Російська "знижка" підриває доходи "Нафтогазу" від транзиту, плюс до цього - українська програма з поетапного скорочення газоспоживання ніяк не корелюється з обумовленим збільшенням закупівлі газу на майбутні роки. Рекреаційні зони Криму залишаться під військовим чоботом, у зв`язку з чим, на думку експертів, Україна і надалі зазнаватиме багатомільярдних збитків. Не може не насторожувати і те, що Росія активно просуває свої інтереси в українських високотехнологічних, економічно передових сферах (літакобудування, ядерна енергетика, машинобудування і т.п.), при цьому дрібними подачками стимулюючи сировинну залежність України від російських енергоносіїв. Газ, подешевшавши, для багатьох у нас, на жаль, означає розслаблення і відмову від намірів переходити на енергозберігаючі технології та альтернативні види енергії. Що не кажи, а минулий ціновий газовий стрибок підштовхнув багатьох власників і комунальників не тільки до роздумів, але і до конкретних дій в згаданому напрямку. Віктор Янукович може похвалитися хіба що тим, що вибив 30% знижку для власників промислових підприємств.

Безкоштовний сир...

Інформація про досягнуту угоду між Москвою і Києвом надходила поступово. Спочатку стало відомо, що «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту на поставки природного газу. Як пізніше уточнили глави держав, РФ надала Україні знижку в 30% від ціни палива, але не більше $100 за тис. куб. м. Цей дисконт розповсюджуватиметься на обсяги поставок 30 млрд. куб. м в 2010 році і 40 млрд. куб. м - в подальші роки. Тобто ціна для України з другого кварталу складе близько $234 за тис. куб. м.

При цьому, як виявилось, формула контракту на 2009-19 рр. з базовою ціною $450 за тис. куб.м, залишається в силі. Просто Росія обнулить експортне мито при постачаннях газу до України, складову якраз 30%. Крім того, умова договору take or pay залишилася без змін. Таким чином, Кремль фактично зберіг «газові» важелі впливу на Україну у випадку, якщо доведеться її «дисциплінувати».

Правда, варто відзначити, що сторони все-таки внесли ряд змін. Зокрема, це стосується взаємних штрафних санкцій: йдеться про пункти контракту, що стосуються місячної нерівномірності поставок або відбору. Вони передбачають у разі недопоставок або невибирання в обсязі понад 6% місячного обсягу сплату контрагентові штрафу в полуторному розмірі для літнього і потрійному - для зимового періоду. Але на практиці ці штрафи не застосовувалися.

Крім того, було досягнуто угоду, що 80% вартості транзиту газу «Газпром» оплачуватиме до 6 числа наступного місяця, 20% - відповідно до діючого контракту на транзит - до 20 числа наступного місяця. Таким чином, в уряда Азарова з`являється можливість розплачуватися з росіянами за поставлений ними газ їх же грошима, заплаченими за транзит, що знімає частину проблем «Нафтогаза».

Характерно, що тепер, маючи знижку в 30%, доходи «Нафтогаза» за транзит пропорційно зменшаться. Адже ціна газу прив`язана до вартості транспортування ресурсу. Зокрема, за деякими розрахунками, ставка транзиту впаде на $0,24 за тис. куб. м на 100 км., що в цілому означає зниження заробітку на $350 млн.

На зустрічі в Харкові сторони також формально підтвердили раніше укладені усні домовленості, що Україна збільшить закупівлі російського газу. Як заявляли в «Газпромі», без виконання цієї умови Києву можна навіть було не розраховувати на знижку. Таким чином, річний контрактний обсяг газу в 2010 році збільшений з 33,7 до 36,5 млрд. куб. м. За розрахунками, при колишніх цінах «Газпром» виручив би $6,3 млрд., продавши 27 млрд. куб. м. Тепер же доходи російської монополії зростуть до $9,5 млрд. при нових обсягах продажів.

Давши знижку в 30% на газ, Росія втрачатиме щорічно до $4 млрд. Правда, як запевняють президенти РФ і України, на цю ж суму виросте вартість оренди ЧФ РФ в Севастополі. «Знижка на газ зараховуватиметься як частина орендної плати за перебування Чорноморського флоту в Севастополі, – сказав Дмитро Медведєв. – Це не політичне, а технічне рішення, оскільки орендна плата збільшується на розмір знижки. Це більше питання бухгалтерського обліку, чим утримання». При цьому, термін перебування Чорноморського флоту РФ в Криму продовжується на 25 років з можливістю продовження перебування ще на 5 років, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з угоди.

Турбота про ближнього...

Надання знижки на газ вигідно, перш за все, вітчизняним промисловим підприємствам. Очевидно, що головну вигоду одержать українські хіміки, які використовують природний газ як основну сировину для виробництва азотних добрив. Також дисконт буде приємний і для металургів, хоча, частка газу в собівартості метпродукції не перевищує 10%.

Нагадаємо, дотепер для металургів і хіміків діють пільгові ціни на газ, які помітно нижче, ніж для інших промислових споживачів. В цілому, для цієї категорії споживачів в першому кварталі 2010 р. ціна складала близько $305 за тис. куб. м. Не виключено, що ця вартість збережеться, адже з третього кварталу пільги можуть бути скасовані, і тоді внутрішні «накрутки» (транспортування, ПДВ, збір «Нафтогазу») не понизять ціну, навіть якщо на кордоні вона буде на рівні $235.

Що стосується держсектора, то 30%-а знижка дозволить понизити тиск на «Нафтогаз», розвантаживши бюджет шляхом дотацій теплокомуненерго – найбільш злісним неплатникам за газ. До середини квітня 2010 р. рівень розрахунків підприємств ТКЕ не перевищив 60%, а сума довга перед «Газом України» за спожитий в опалювальному сезоні 2009-10 рр. природний газ складає 3,86 млрд. грн.

Крім того, тепер уряд може упевнено прямувати на нові переговори з МВФ. Раніше Кабмін передбачав дефіцит бюджету у розмірі 5% й інфляцію в 13%, але гальмувала ціна газу. Харківські домовленості означають, що з Фондом можна домовлятися за новою програмою. У четвер віце-прем’єр Сергій Тігипко візьме участь в щорічних зборах МВФ і Усесвітнього банку. Ось тоді все і стане ясно.

Матвій Теплов (для УНІАН)