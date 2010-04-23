Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила прогнозну оптову ціну електроенергії на травень 2010 року на 4,3% – до 474,19 грн. за МВт/год., порівняно зі встановленою для квітня.

Про це сказано в постанові НКРЕ (№401 від 21 квітня ц.р.), текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, впродовж березня й квітня ц.р. прогнозна оптова ціна на електроенергію не змінювалася й була зафіксована на лютневому рівні - 454,64 грн. за МВт/год.

З початку 2010 року прогнозна ОРЦ зросла на 7,4% - з 441,4 до 474,19 грн. за МВт/год.

За 2009 рік рівень прогнозної оптової ціни зріс на 8,7% – із 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн. за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва й обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

Прогнозна оптова ціна електроенергії в 2008 році зросла на 46,3% – з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію зросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію в 2006 році зросла на 16,05% – з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год. (без ПДВ).