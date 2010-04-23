«Нафтогаз» почав комерційний видобуток нафти в Єгипті

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» почала комерційний видобуток нафти в рамках реалізації проекту з освоєння концесійної ділянки Алам Ель Шавіш Іст (Alam El Shawish Еаst) на території Західної пустелі Арабської Республіки Єгипет.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що цього тижня компанія здійснила реалізацію першої партії нафти, видобутої на родовищі «HG» східного блоку Алам Ель Шавіш відповідно до умов Концесійної угоди між Арабською Республікою Єгипет (АРЄ), Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією (ЄГНК) і НАК «Нафтогаз України».

Наразі компанія продовжує впроваджувати заходи з нарощування обсягів видобутку вуглеводнів на згаданій концесійній ділянці.

Також компанія відзначає, що успішна реалізація проекту з розвідки та промислової експлуатації східного блоку Алам Ель Шавіш сприятиме прискоренню процесу диверсифікації джерел забезпечення енергоносіями України і становленню іміджу України у світі.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2006 р. між АРЄ, ЄГНК і НАК «Нафтогаз України» було поміщено Концесійну угоду на проведення нафтової розвідки й експлуатації східного блоку Алам Ель Шавіш Іст (Alam El-Shawish East) у Західній пустелі Арабської Республіки Єгипет загальною площею 994 кв.км. Згідно з умовами Концесійної угоди період геологорозвідувальних робіт триватиме до 13 грудня 2011 року.

Компанія відкрила три родовища вуглеводнів на вказаному блоці. Зокрема, в процесі геологорозвідки було пробурено 8 свердловин, зокрема 6 пошукових і 2 розвідувальні. Під час буріння виконувався повний комплекс геолого-геофізичних і промислових досліджень. На сьогодні здійснюється буріння ще однієї свердловини, а на трьох з восьми пробурених свердловин проводяться роботи з випробування пластів.