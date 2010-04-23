Азаров: дешевий газ потрібен для модернізації економіки

Україна повинна використовувати період відносно низьких цін на газ для модернізації економіки.

Про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вчора під час зустрічі з членом Європейської комісії з питань розширення ЄС і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Глава уряду відзначив, що Україна на сьогодні має дуже енерговитратну економіку, отже, для хімічної промисловості, для металургії ціна на газ у розмірі 400 дол. за тисячу кубометрів означає зупинку виробництва. Саме тому, за словами Н.Азарова, для України було важливо переглянути газові домовленості не тільки за ціною, але і щодо обсягу газу, який Україна повинна купувати, і щодо відміни штрафних санкцій.

«Я вважаю, що ми цієї мети досягли», - підкреслив Н.Азаров.

Він відзначив, що важливим завданням для уряду є зменшення енерговитратності економіки.

«Ми повинні використовувати період відносно низьких цін на газ для того, щоб здійснити модернізацію економіки, знизити її енерговитратність. Цей період не може бути один рік, це мінімум сім-вісім років. Нам потрібна була пауза на значний термін, і ми її одержали», - відзначив прем`єр-міністр.

Крім того, він підкреслив, що невідкладним питанням залишається модернізація газотранспортної системи України. Прем`єр відзначив, що в черговий раз пропонує Російській Федерації і Європейському Союзу разом з Україною вкладати ресурси в реконструкцію і модернізацію ГТС.

«Це дасть зниження вартості транзиту за рахунок підвищення швидкості подачі газу, тиску. Тобто, ми зробимо рентабельність прокачування газу по нашій трубі в два з половиною рази вище, ніж по південному і північному обхідних маршрутах», - відзначив прем`єр-міністр. В той же час Н.Азаров підкреслив, що не можна гаяти час, і дане питання має бути вирішене в найкоротші терміни. «Якщо втратимо рік, то модернізація може стати неактуальною», - сказав він.

У свою чергу Ш.Фюле завірив, що питання реконструкції і модернізації ГТС України є одним з важливих питань, над якими ЄС працює.