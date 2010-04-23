Мінпаленерго вирішило ліквідовувати “Нафтогазмережі”

Міністерство палива і енергетики України вирішило реорганізувати дочірнє підприємство “Нафтогазмережі” НАК “Нафтогаз України” шляхом приєднання його до компанії “Газ України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході сьогоднішнього засідання Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) повідомив представник регулятора.

За його словами, відповідний наказ міністерство видало 13 квітня.

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року №775.

Діяльність підприємства направлена на забезпечення безпеки споживачів природного газу, на виконання Закону України «Про трубопровідний транспорт», підвищення контролю за модернізацією газопроводів і їх ефективного використання.