«Укртатнафта» в першому кварталі збільшила збиток в 42 рази

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) в січні-березні 2010 року збільшило чистий збиток в 41,7 раза, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млрд. 358,875 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Як наголошується в повідомленні, в січні-березні «Укртатнафта» збільшила чистий дохід в 2,2 раза, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 3 млрд. 910,475 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку від реалізації) в 2,2 разу – до 5 млрд. 60,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) створене в 1994 році відповідно до указу президента України. Є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

У 2009 році «Укртатнафта» збільшила чистий збиток на 42,9%, в порівнянні з 2008 роком, до 1 млрд. 334,424 млн. грн.