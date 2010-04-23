Квітневе доповнення до газового контракту - його невід'ємна частина

Доповнення до газового контракту від 19 січня 2009 року про купівлю-продаж газу ЗАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з юридичної точки зору є невід`ємною частиною контракту і може бути анулюване тільки через арбітраж.

Про це в коментарі УНІАН заявив адвокат, управляючий партнер ЮФ «Ілляшев і Партнери» Михайло ІЛЛЯШЕВ.

«З погляду юридичної техніки, краще, коли є окрема фраза (у документі – УНІАН), що дана додаткова угода є невід`ємною частиною договору, проте в даному доповненні, це вказано в його назві. Я думаю, що будь-який арбітраж визнає, що ця угода є додатковою частиною контракту. Разом з цим, це доповнення, якщо виникне відповідна ситуація, може бути скасоване, проте лише через арбітраж», - заявив М.ІЛЛЯШЕВ.

При цьому експерт підкреслив, що доповнення до контракту є окремим документом, не пов`язаним з іншими, окрім контракту, двосторонніми угодами.

«Якщо це додаткова угода, природно, вона розглядатиметься у відриві від угоди по Чорноморському флоту, авіабудуванню і інших документів, які можуть бути підписані в майбутньому», - відзначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Харкові в ході робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до України були підписані доповнення до контракту на постачання природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року.

Згідно доповненням, платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснюватиме із знижкою на величину зниження експортного мита при постачаннях газу до України, яка встановлюється Урядом РФ.

Як очікується, зниження складе 100 дол. за тис. куб. м газу, але не більше 30% від ціни газу, і розповсюджуватиметься на об`єми постачань 30 млрд. куб. м в 2010 році, і 40 млрд. куб. м — в подальші роки.