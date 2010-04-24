Бюджет РФ втратить через знижки на газ Україні 3-4 млрд. доларів

Міністерство фінансів Росії оцінює в 3-4 млрд. доларів суму доходів бюджету, що випадають унаслідок поставок газу Україні зі знижкою.

«Це залежить від обсягу, який вибиратиметься. Від трьох до чотирьох мільярдів доларів», – сказав керівник російського Мінфіну Олексій КУДРІН, повідомляє “Газета.ру”.

За його словами, уряд РФ планує компенсувати цю суму, головним чином, за рахунок цін на нафту і високого економічного зростання.

Відповідаючи на питання про те, наскільки високим він планує економічне зростання і за рахунок чого воно має відбутися, міністр сказав: «Близько чотирьох відсотків... За рахунок усіх чинників».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня у Харкові в ході робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну були підписані доповнення до контракту на поставку природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року.

Згідно з доповненнями, платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснюватиме зі знижкою на величину зниження експортного мита при поставках газу в Україну, яка встановлюється урядом РФ.

Як очікується, зниження становитиме 100 дол. за тис. кубометрів газу, але не більш як 30% від ціни газу, і розповсюджуватиметься на обсяги поставок 30 млрд. кубометрів у 2010 році, і 40 млрд. кубометрів - у наступні роки.