Тарифи для населення і промисловості в 2010 р. не підвищаться

Тарифи на газ для населення і промисловості в 2010 році підвищуватися не будуть.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

Він зазначив, що необхідність в підвищенні тарифів відпала в результаті домовленостей з Росією про зниження ціни на газ.

"Ми однозначно про це сказали вже, що тарифи для населення переглядатися не будуть. Цього року ми дістали можливість не переглядати відпускні ціни на газ для промисловості", - заявив М.АЗАРОВ.