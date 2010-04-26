Збільшення закупівлі російського газу - це «фантастика журналістів»

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО вважає, що заяви про збільшення обсягу закупівлі газу згідно доповнень до контракту купівлі-продажу газу, підписаного 21 квітня в Харкові, є "фантастичною версією" деяких журналістів.

"У нас вийшла фантастична версія з боку деяких журналістів про те, що ми маємо щось більше купувати", - заявив Ю.БОЙКО в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

Він зазначив, що зміст доповнення є "розумним компромісом" двох сторін, що дозволяє Україні розвивати промисловість і закрити газовий баланс, а Росії одержувати прибуток від продажу газу.

Ю.БОЙКО також підкреслив, що згідно доповнень, скасовано штрафні санкції для України за недобір газу, і газ купуватиметься за "пільговою" ціною - на 100 доларів, або 30% дешевше.

При цьому Ю.БОЙКО також висловив думку, що ціна газу не буде різко зростати протягом року. "Формула (закупівлі - УНІАН) безумовно змінюватиметься, але ми сподіваємося, що, враховуючи останній стан економіки, у нас не буде різкого підвищення ціни на нафту, навпаки, вона буде не набагато нижчою, ніж зараз", - заявив міністр палива і енергетики України.

Як повідомляв УНІАН, у суботу прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив про те, що економіка України почне зростати, у зв`язку з чим вітчизняна промисловість потребуватиме збільшення обсягів споживання газу.

"Ми розраховуємо на збільшення споживання газу для виробництва: по-перше, буде зростати наша економіка, а, по-друге, щоб повною мірою підготуватися до зими, Україні потрібно буде закачати додаткові обсяги газу", - зазначив прем`єр.