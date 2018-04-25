Україну від нового вибуху на ЧАЕС відокремлюють 5 балів шкали Ріхтера?..

Вибух на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року став «прородичем» наймасштабнішої техногенної катастрофи в світовій історії. Аварія розцінюється як найбільша за всю історію ядерної енергетики як за кількістю потерпілих від її наслідків, так і за економічним збитком. Вона відбулася на території СРСР, але з розпадом Союзу головний біль від проблемного об`єкту дістався Україні. Правда, лихоманить й сусідні країни. На відміну від бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, аварія на ЧАЕС нагадувала вибух могутньої «брудної бомби» - основним вражаючим чинником стало радіоактивне зараження. Хмара «радіації» - дотепер страшне для українця слово - пройшла над європейською частиною СРСР, Східною Європою і Скандинавією. Приблизно 60% радіоактивних осапів випали на території Білорусі. Близько 200 000 чоловік були евакуйовані із забруднених зон. Ось тільки про загрозу нових викидів з «Укриття», що будувалося в надзвичайній ситуації похапцем, згадують зрідка – до роковин і міжнародних засідань.

Об`єкт «Укриття» зводився впродовж семи місяців в умовах високого рівня радіації. Багато несучих конструкцій саркофага спираються на фрагменти зруйнованого блоку, що збереглися, більшість будівельних секцій встановлювалися дистанційно, що не забезпечувало необхідної точності їх примикання. Під дією навантажень деякі з них відхилилися від проектного положення. Над об`єктом вже давно мав би бути побудований другий саркофаг (конфайнмент) «Укриття-2», оскільки в зруйнованому четвертому блоці, під ненадійним нинішнім «Укриттям», залишається значно більше ядерного палива, аніж було викинуто під час аварії 24 роки тому.

Починаючи з 1986 року, і по сьогоднішній день досліджено не більше 60% приміщень об`єкту «Укриття» (блоку «Б»). Інші недоступні або унаслідок високих радіаційних полів, або через непереборні перешкод, що виникли під час вибуху, що призвів руйнування конструкцій і утворення лавоподібних паливовмісних матеріалів, а також при закачуванні бетону в період безпосереднього будівництва «Укриття». Таким чином, значна частина об`єкту залишається недослідженою зоною, що є одним з найбільш серйозних сучасних ризиків.

Перед аварією в реакторі четвертого блоку знаходилося 180-190 тонн ядерного палива (діоксиду урану). За різними оцінками, в навколишнє середовище було викинуто від 5 до 30% цієї кількості. Окрім палива, в активній зоні у момент аварії містилися продукти ділення і трансуранові елементи – різні радіоактивні ізотопи, що накопичилися під час роботи реактора. Саме вони представляють радіаційну небезпеку. Велика їх частина залишилася усередині реактора, але найбільш летючі речовини були викинуті назовні.

Тим часом саркофаг, зведений над четвертим енергоблоком, поступово руйнується. Небезпека, у разі його обвалення, в основному визначається тим, як багато радіоактивних речовин знаходиться усередині нього. На сьогоднішній день можна вважати встановленим, що в “Укритті” залишилося близько 95% палива, яке було в реакторі на момент аварії, зараз його сумарна активність складає приблизно 16 млн. кюрі. Кількість радіоактивного пилу, за консервативними оцінками, складає близько 1,5 тонн. Існує потенційний ризик її викидів в навколишнє середовище. Якщо ця оцінка вірна, то руйнування «саркофага» може привести до масштабної катастрофи.

«Укриттю» без року чверть століття. Зведений на швидкоруч, не маючи певного терміну експлуатації, він може «абияк» простояти ще стільки ж, а може, м`яко кажучи, завалитися від незначного вітерця. Минулого тижня депутат Володимир Яворівській, який раніше очолював парламентський комітет з проблем Чорнобиля, заявив з трибуни Верховної Ради, що на ЧАЕС може відбутися новий дуже потужний вибух, оскільки стан «Укриття» є критичним. "Не призведи Господи, землетрус 5-6 балів, кришка ця не закріплена, вона з`їде... Ми матимемо колосальної сили вибух, більше, ніж була Чорнобильська катастрофа", - сказав він.

На самій ЧАЕС стан саркофага оцінюють ще гірше: за даними, розміщеним на сайті станції, у разі землетрусу 4,3 бала за шкалою Ріхтера може статися падіння частини крівлі "саркофагу", що спричинить викид радіоактивного пилу.

Проте, будівництво нового «панцира», який накрив би вже існуючий і тим самим залишив би всередині всі викиди у разі падіння старого, все ще не почате. Укриття сприятиме перетворенню зруйнованого четвертого блоку Чорнобильської атомної електростанції на екологічно безпечний об`єкт. Відповідно до планів, конфайнмент у формі арки заввишки 100 метрів і завдовжки 250 метрів змонтують на безпечному майданчику поблизу об`єкту, і потім "насунуть" на старий саркофаг. Він спроектований так, щоби забезпечити надійне укриття для залишків реактора. Конструкція також буде забезпечена устаткуванням для проведення робіт, які будуть необхідні в майбутньому, наприклад, розбирання нестійких елементів старого укриття і витягання його радіоактивного вмісту.

Будівництвом мають займатися французи, які виграли тендер. У вересні 2007 року ЧАЕС і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК) над об`єктом «Укриття». Проектний термін експлуатації НБК– 100 років, термін будівництва об`єкту – 5 років. Таким чином, до 2012 року, якби почалося будівництво, якраз для спокою всіх футбольних уболівальників, він би був побудований. Але терміни кожного разу переносяться. Заявлялося вже про завершення будівництва в 2013 році. В той же час, ще в 2006 р. повідомлялося, що одна з головних стін «Укриття» дала крен на 1,5 м, що викликало стурбованість експертів.

Раніше, будучи у той час міністром з надзвичайних ситуацій, В.Шандра обіцяв, що безпосередні роботи по споруді НБК почнуться взимку 2009 року, проте, як кажуть, віз і нині там.

Що ж заважає почати будівництво? Як вважають в Рахунковій палаті, план здійснення заходів на об`єкті „Укриття” не виконується, і ЧАЕС залишається потенційно небезпечним об`єктом через неефективне використання коштів і погану організацію.

“Щорічні програми робіт на майданчику Чорнобильської АЕС носили формальний характер і не відображали заявленої в бюджетних запитах потреби, затверджувалися і корегувалися фактично по закінченню фінансового року під вже виділені обсяги фінансування і виконані роботи. В результаті планування робіт і управління коштами держбюджету здійснювалися безсистемно. Фінансування витрат бюджетних програм на ці цілі здійснювалося за залишковим принципом”, - відзначають в СП.

Зокрема, за її даними, в 2007-2009 рр., коли, за контрактом, вже на повну потужність повинні були вестися будівництво, фінансування витрат, пов`язані з Чорнобильською АЕС, здійснювалося не в повному обсязі, внаслідок чого заплановані програми вивчення експлуатації енергоблоків №№ 1,2,3 не виконані. Блоки ЧАЕС від ядерного палива повністю не звільнені і відпрацьоване ядерне паливо зберігається в їх приреакторних басейнах витримки.

Наприклад, витрати в 2007-2009 роках на підтримку в безпечному стані енергоблоків і об`єкту „Укриття” складали 56,2%, а на заходи з підготовки до висновку з експлуатації атомних блоків і поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС - всього 14,5% загальної потреби, відзначеної в бюджетних запитах МНС, і 97,7% і 68,4% від обсягу коштів, передбачених законами про держбюджет на відповідні роки. За даними РП, в цей період КМУ виділено МНС з резервного фонду 89 млн. 169 тис. грн., що робить неможливим системне планування фінансування і виконання заходів на майданчику Чорнобильської АЕС.

Перетворення об`єкту “Укриття” в екологічно безпечну систему, а саме - введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента (НБК) має завершитися в 2012 році, проте затримується - все знаходиться на стадії проектування. «Це свідчить про незадовільну організацію і управління коштами, направленими зі всіх наявних джерел фінансування на його виконання (як з боку уряду України, так і з боку ЄБРР), і не виключає подальшого зростання вартості будівництва НБК», - відзначають в РП.

За її даними, вже на сьогодні через тяганину з початком будівництва розрахункова вартість робіт виросла з 758 млн. євро до 1,6 млрд. євро і збільшуватиметься в майбутньому.

Проте, той же В.Шандра минулого року після засідання ради країн-донорів, які фінансують будівництво в Чорнобилі об`єкту «Укриття», заявляв, що економічна криза дещо здешевить будівництво об`єкту «Укриття». Ось тільки чи почнеться воно в кризовий період?

Гендиректор ДСП «ЧАЕС» Ігор Грамоткін, у свою чергу, вважає висновки Рахункової палати про обсяги збільшення вартості будівництва поспішними, проте, підтверджує, що ціна виросте. За його даними, розробка проекту будівництва НБК, що виконується за замовленням генпідрядника – концерну Novarka, буде завершена до липня цього року, і після проходження держекспертизы на об`єкті нарешті почнуться фізичні роботи. Він відзначає, що на сьогоднішній день терміни реалізації проекту, у зв`язку із затримками в проектуванні, зміщені на півроку. Гендиректор сподівається, що будівництво НБК завершиться в 2013 році. Тим часом, він нагадав, що стабілізація діючого об`єкту «Укриття», що завершилася в 2009 році, дозволяє говорити про його безпечну експлуатацію, принаймні, протягом 15 найближчих років. Мовляв, дихайте глибше. І взагалі, який землетрус в Україні?

У цілому, залишилося дочекатися початку будівництва, а там подивимося, як країни-донори виконують домовленості з фінансування. Адже якщо зараз зведення "Укриття" затримують відсутність проекту і погана організація, то потім, цілком можливо, прийде черга браку коштів.

***До складу асамблеї донорів Чорнобильського фонду «Укриття» входять 28 країн під управлінням Європейського банку реконструкції і розвитку. 15 травня 2008 року ухвалено рішення виділити на фонд «Укриття» 135 мільйонів євро, а 15 липня того ж року на засіданні ради країн-донорів було прийнято постанову про надання ще 60 мільйонів євро. Нарешті свій крок зробила і українська сторона - 15 січня 2009 року вийшов закон «Про Загальнодержавну програму висновку з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об`єкту «Укриття» в екологічно безпечну систему».

Роман Пижиков (для УНІАН)