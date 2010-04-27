Росія може зафіксувати обсяги транзиту газу через Україну

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН не виключає, що в майбутньому угодами про транзит газу через територію України будуть зафіксовані обов`язкові обсяги транзиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ПУТІН заявив вчора на брифінгу журналістам.

«Ми на цей рік збільшили поставки для самої України на 6 млрд. Ми поки нічого не обговорюємо, але в принципі це можливо (зафіксувати обсяг транзиту)», - сказав В. ПУТІН.

При цьому він підкреслив, що рішення цього питання залежить від обсягів газу, які готові будуть купувати європейські споживачі.

«Це залежить вже не від нас, це залежить навіть не від України. Це залежить від споживання в Європі. У Європі поступово споживання відновлюється, зростає - цілком ймовірно, що будуть потрібні і великі поставки. І значить - велике прокачування», - сказав В. ПУТІН.

При цьому він не зміг назвати можливі терміни вирішення питання. «Це залежить не від мене, не від вас, не від ЯНУКОВИЧА, не від АЗАРОВА. Це залежить від ринку. Відновлюватиметься економіка в Європі швидкими темпами, значить - обсяги споживання зростуть. Вони зростуть - значить збільшиться обсяг прокачування», - сказав В. ПУТІН.