Москва наразі не розглядає питання щодо модернізації української ГТС

Росія наразі не розглядає питання щодо модернізації української газотранспортної системи, хоча і не виключає цього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ПУТІН заявив вчора на брифінгу.

«Ми поки не обговорювали можливість модернізації ГТС України, хоча це не виключено», - сказав В. ПУТІН.

При цьому він підкреслив, що питання будівництва газогону «Південний потік» для Росії актуальне, з огляду на політичні ризики, що існують в Україні.

«Питання, пов`язані з інвестиціями у додаткові інфраструктурні можливості, - вони є для нас актуальними, маючи на увазі політичні ризики транзитних країн. Якщо політичні ризики будуть знижуватися - значить, наші плани будуть скромнішими», - сказав В. ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що модернізація української газотранспортної системи є альтернативою будівництву газопроводу «Південний потік».

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН наприкінці березня за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ заявив, що Росія позитивно ставиться до ідеї створення консорціуму для модернізації ГТС України й готова вкладати кошти. Проте 24 квітня в «Газпромі» заявили, що ще не отримали пропозицій від України про можливу участь компанії в консорціумі для модернізації газотранспортної системи, але в будь-якому випадку не мають наміру відмовлятися від проекту будівництва газопроводу «Південний потік».

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ переконаний, що українську газотранспортну систему необхідно модернізувати якнайшвидше за участю Європейського Союзу та Росії. "Будь-яке зволікання ЄС разом із Росією призведе до того, що ЄС позбудеться цієї вкрай надійної газотранспортної магістралі, яка може забезпечувати значну кількість обсягів транзиту газу до Європи, а нам доходи до бюджету", - заявив М.АЗАРОВ.

***Проект будівництва газопроводу South Stream ("Південний потік") із Росії до Італії реалізують російський "Газпром" та італійська Eni. Очікується, що у червні цього року до них приєднається французька компанія Electricite de France.