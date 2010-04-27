Заборгованість «Київенерго» за газ перевищила 2 міліарди

На 26 квітня цього року заборгованість столичної енергокомпанії АЕК "Київенерго" перед ДК "Газ України" за природний газ, спожитий в опалювальному сезоні 2009-2010 рр., склала понад 2,06 млрд. грн. (рівень оплати - 40%).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні сказано, що згідно з даними оперативного моніторингу, рівень розрахунків підприємств ТКЕ за спожитий упродовж опалювального сезону 2009-2010 рр. природний газ складає 63%, а загальна сума боргу за цей період досягла 3,57 млрд. грн.

Найбільшу заборгованість за період з 1 жовтня 2009 накопичили підприємства ТКЕ Криму, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Луганської, Одеської, Київської, Запорізької і Житомирської областей.

Найнижчий рівень розрахунків (менше 50%) у підприємств ТКЕ Луганської, Закарпатської, Одеської і Житомирської областей, найвищий (понад 80%) - в Миколаївській та Чернівецькій областях.

Також незадовільним залишається стан розрахунків підприємств ТКЕ за газ, спожитий в опалювальному сезоні 2008-2009 рр.,: борг - 1,98 млрд. грн., рівень розрахунків - 78%. Найбільшими боржниками в попередньому опалювальному сезоні є теплоенергетичні підприємства Харківської, Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей.

ДК "Газ України" закликає підприємства ТКЕ якнайшвидше розрахуватися з компанією за спожитий природний газ і зазначає, що планові обсяги природного газу виділяють підприємствам ТКЕ згідно з наданими гарантійними зобов'язаннями, затвердженими органами місцевого самоврядування, і відповідно до рівня оплати за спожитий природний газ.

Також компанія наголошує, що заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію НАК "Нафтогаз України" коштів для своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями ст. 13 Закону України "Про теплопостачання", відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований иродний газ реалізуються в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.