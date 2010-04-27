НКРЕ підвищила роздрібні тарифи енергокомпаній на 4,5%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи енергопостачальних компаній на травень в середньому на 4,5% порівняно зі встановленими для квітня.

Про це сказано в постанові комісії №415 від 23 квітня, текст якої має УНІАН.

Зокрема, роздрібний тариф для споживачів першого класу напруги для усіх обленерго підвищений на 4,9% - до 50,92 коп. за кВт/г (без ПДВ), тариф для споживачів другого класу - на 4% - до 66,85 коп. за кВт/г (без ПДВ).

Нагадаємо, у березні та квітні комісія зберігала рівень роздрібних тарифів, зафіксованих для лютого цього року.

З початку року НКРЕ підвищила рівень роздрібних тарифів енергопостачальних компаній для споживачів першого класу на 7,6%, для споживачів другого класу - на 6,6%.