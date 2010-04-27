НКРЕ пропонує зберегти для вуглепрому пільгові тарифи
Щоб не збільшилася ціна на продукцію
Національна комісія регулювання електроенергетики вважає за доцільне зберегти пільгові тарифи на електроенергію для вуглевидобувних підприємств.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу представників НКРЕ і Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) заступник начальника управління цінової політики в електроенергетиці НКРЕ Руслан КАЙДАШ.
За його словами, підвищення цін на електроенергію для цієї категорії споживачів призведе до збільшення вартості вугільної продукції, і, як наслідок, зростання гуртової і кінцевої ціни на електроенергію для усіх груп споживачів.
"Враховуючи це, відміна пільгового тарифу для вуглевидобувних підприємств на цьому етапі є недоцільною", - сказав представник НКРЕ.
Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням від 23 травня 2007 року №342-р рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики перевести державні вуглевидобувні підприємства в розряд великих споживачів електроенергії (1-й клас) за умови 100% плати за спожиту електроенергію, і затвердив перелік з 25 підприємств, для яких рекомендовано встановлення цього рівня тарифу.
НКРЕ прийняло відповідне рішення в червні 2007 року.
Роздрібний тариф для споживачів першого класу (великі споживачі) завжди значно нижчий за тариф другого класу (дрібні споживачі).
Нині за пільговим тарифом отримують електроенергію 26 державних вуглевидобувних підприємств і одна приватна компанія ТОВ "Інтер-інвест вугілля" (м. Первомайськ, Луганська обл.) пов’язана з ММК ім. Ілліча Володимира Бойка.