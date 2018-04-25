Росія накинула оком на українські атомні активи?…

Російсько-українська дружба в енергетиці може обернутися для України втратою активів у власній атомній галузі. Прем'єр РФ Володимир Путін "запропонував" кооперацію в енергетичній сфері, іншими словами, РФ націлилася не лише на потужності у створенні ядерно-паливного циклу, але і на ядерну генерацію і ядерне машинобудування. Іронія у тому, що пропозицію створити ядерний холдинг зробили у день 24-ої річниці Чорнобильської катастрофи.

До квітневих домовленостей Януковича-Медведєва в пресі з'явилося багато повідомлень щодо того, які українські активи офіційний Київ може обміняти на дешевий російський газ. В основному йшлося про ядерну енергетику і уранові поклади, а також авіабудівні підприємства. У результаті, знижку на блакитне паливо Україна отримала в обмін на продовження терміну базування ЧФ РФ в Севастополі на 25 років. Договір, незважаючи на дим і яйця, сьогодні, 27 квітня, парламент України ратифікував. Синхронно документ ратифікувала і Держдума Росії.

Проте, інтерес росіян до об'єктів української економіки не зник, а лише посилився. Після "харківського пакту" в Росії активно заговорили про те, що Кремль все-таки переплатив за базу. Враховуючи це, північні сусіди замислилися, як би отримати ще щось від України.

Під час вчорашнього візиту (можна сказати, проти ночі) в Київ російський прем'єр В. Путін на зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем злегка "розсекретив" свої плани. Він запропонував Києву спільно з Москвою створити об'єднаний атомний холдинг. За його словами, реалізація цього проекту обіцяє Україні вигоду від експорту електроенергії. Це були проміжні консультації, спрямовані на підготовку засідання міжурядової комісії, яке заплановане на 30 квітня.

"Ми тільки зараз сформулювали пропозицію. Йдеться про великомасштабну кооперацію наших ядерних галузей. Ми пропонуємо створити великий холдинг, який включав би об'єднану генерацію, атомне машинобудування і паливний цикл", - заявив В. Путін. Утім, він одразу ж пояснив, що не наполягатиме на таких радикальних кроках, треба це робити поетапно.

На першій стадії обговорюватимуть питання об'єднання підприємств ядерно-паливного циклу (ЯПЦ). Варто зазначити, що розмови про будівництво українсько-російського заводу зі збирання тепловиділяючих елементів (ТВЕлів - головних конструктивних елементів активної зони гетерогенного ядерного реактора, що містять ядерне паливо) ведуть уже давно. На сьогодні постачання цієї продукції на українські АЕС монополізовані Росією (утім, монополізація склалася історично - АЕС, і російські, і українські будували ще при Союзі, і, відповідно, "заточувалися" під радянське (тепер - російське) паливо - ред.). Раніше були спроби завести "пігулки" американського виробництва Westinghouse, але, судячи з намірів нової влади, від подібних планів відмовляться.

***У березні 2010 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали контракт на постачання ядерного палива з 2011 року. Контракт передбачає постачання ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР- 1000 українських АЕС протягом 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менше трьох енергоблоків. Зокрема планувалося постачання 630 паливних складок. При цьому сторони домовилися, що у разі потреби об'єми постачань палива можуть бути збільшені до трьох додаткових перевантажувальних партій щорічно. Окрім того, контракт передбачає, що у разі, якщо за підсумками дослідної експлуатації паливо НАЕК "Енергоатом" з незалежних від нього причин не зможе отримати дозвіл Держатомрегулювання на промислову експлуатацію американського палива, компанія має право розірвати контракт без яких-небудь додаткових витрат зі свого боку. Також "Енергоатом" матиме право достроково припинити дію контракту у разі масової технічної відмови палива Westinghouse. Президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський заявляв, що вважає вигідними цінові і опційні параметри контракту на постачання ядерного палива з американською компанією Westinghouse в 2011-2015 роках.

Окрім того, для реалізації ідеї необхідно відновити минулі обсяги видобутку уранової руди в Україні, тобто фактично реанімувати виробництво на Східному ГОКу і Новоконстантинівському родовищі уранових руд. І це не враховуючи потребу ЯПЦ в побічних виробництвах, до прикладу, цирконієвих трубок. Таким чином, за задумом Банкової, якщо вдасться здійснити цей проект, то Україна не лише забезпечить себе "пігулками" але і зможе експортувати паливо спільно з Росією у треті країни.

В. Путін також сказав, що до будівництва заводу необхідно підключати українське атомне машинобудування. "У вас є машинобудування, у якому ми зацікавлені. Ваше атомне машинобудування завантажене роботою виключно на російський ринок, і ми готові поглибити і зберегти співпрацю", - сказав В. Путін. - А у нас дуже великі плани з подвоєння генерації в найближчі десять років. Ми б разом могли попрацювати і на ринку третіх країн при фінансовій співпраці Росії". (Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що харківський "Турбоатом" може бути задіяний в такому проекті - ред.).

У цьому контексті необхідно привести суми, які уряд виділив в держбюджеті на створення ЯПЦ, - 600 млн. грн., тобто близько $80 млн. Причому, кошти виділятимуть зі спецфонду, тобто за залишковим принципом. Передбачають, що за ці гроші збільшать і видобуток уранової руди, і виробництво діоксиду цирконію.

Не залишив країну без новин щодо переговорів з російським прем'єром і В. Янукович. Зокрема, за словами Президента України, його зацікавило створення спільного російсько-українського підприємства з генерування електроенергії. Фактично мають на увазі об'єднання НАЕК "Енергоатом" та "Росатом".

Утім, глава держави тут же обмовився - про кооперацію в галузі модернізації АЕС і об'єднання генерацій "ми говорили побіжно, як про майбутню перспективу". "Ми зацікавлені мати перетікання, які можуть регулювати навантаження, це цікаво для України, щоб не будувати регулюючі потужності і не витрачати на це гроші. Питання перетікань дуже цікаве з точки зору експорту електроенергії", - сказав В. Янукович.

При цьому можна з упевненістю говорити про укладання найближчим часом договору про те, що Росія майже на 100% кредитуватиме будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

***Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія "Атомбудекспорт". У конкурсі, окрім "Атомбудекспорту", брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго прийняло рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу "Атомбудекспорту", який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС в Росії.

З метою реалізації проекту 18 лютого 2009 р.. Кабінет міністрів прийняв постанову №118 "Про першочергові заходи з будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС". У ньому чітко визначений тип реакторної установки і замовник будівництва - НАЕК "Енергоатом". Також спрощена процедура закупівлі основного устаткування і проектування нових енергоблоків - у одного постачальника. Попередня вартість будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС складає близько 15 млрд. грн.

Раніше президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський заявляв, що фінансування проекту здійснюватиметься таким чином: 85% - російська сторона надає кредит із ставкою Libor + 3% і 15% - українська сторона. Погашення тіла кредиту - через 6 місяців після введення в експлуатацію нових енергоблоків. За його прогнозами, підписання рамкової міжурядової угоди України та Російської Федерації про спільну добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в травні.

10 квітня прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Росія розглядає можливість кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції у розмірі 5-6 млрд. доларів.

З урахуванням вищесказаного можна тільки додати, що нинішня влада наполегливо йде до здійснення своєї мети, причому робить це з невластивою для України швидкістю. Як відомо, 21 квітня Кабінет міністрів схвалив проект міжурядової угоди з добудови ХАЕС. Як наголосив перший заступник міністра палива і енергетики України Володимир Макуха, "це - рамкова угода. У ній перераховують основні параметри, які надалі деталізуватимуть. Вона обумовлює рамки і принципи співпраці сторін".

Усе надзвичайно просто - деталі, звичайно, будуть на користь "північних друзів".

Матвій Теплов (для УНІАН)