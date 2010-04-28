НКРЕ підвищила облгазам тарифи на транспортування газу

Національна комісія регулювання електроенергетики з 1 травня ц.р. підвищила тарифи на транспортування природного газу розподільчими трубопроводами та його постачання підприємствам із газопостачання та газифікації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на своєму засіданні в середу.

Зокрема, середньозважений тариф на розподіл газу, з урахуванням загального обсягу транспортування газу й планової тарифної виручки для облгазів, підвищиться на 34,4% - до 109,3 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Середньозважений тариф на постачання природного газу облгазів зросте на 8,7% - до 37,5 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Загальний тариф на транспортування природного газу для споживачів України зросте на 23% - до 150 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

При затвердженні тарифів НКРЕ врахувала й проиндексировала на 13,1% зростання витрат компаній, пов`язаних із обслуговуванням мереж, придбанням витратних матеріалів, а також тарифів на електроенергію.

Крім того, в тарифі передбачено зростання фонду оплати праці по компаніях у середньому на 5,5%.

Також враховано зростання вартості газу, використовуваного компанією на виробничі потреби, з 934,7 грн. за тис. куб. м у 2008 році до 2020,25 грн. за тис. куб. м у 2009 році.

За даними НКРЕ, це підвищення тарифів дозволить закумулювати для газопостачальних компаній додатковий ресурс обсягом 1,7 млрд. грн.

При цьому в ході розгляду питання голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО підтвердив, що це є першим етапом перегляду тарифів, і не виключив, що чергове їх корегування відбудеться найближчим часом.