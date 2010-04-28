Польська PGNIG не купуватиме газ у RosUkrEnergo

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG не планує повертатися до практики закупівель газу у швейцарського трейдера RosUkrEnergo, який поставляв близько 25% газового імпорту в Польщу в період з 2007 до 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар компанії PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА. Вона наголосила, що представники RosUkrEnergo, які прагнуть через суд в Стокгольмі повернути їм 11 млрд. кубометрів газу, нібито незаконно відібраного у них українським урядом на початку минулого року, не виходили на контакт з PGNIG щодо можливого відновлення постачань газу у разі сприятливого для них рішення суду.

При цьому прес-секретар сказала, що навіть якщо б таке звернення надійшло, польська компанія не підписувала б контракт через невиконання RosUkrEnergo попередньої умови, що діяла до 2010 року.

"Виходячи з останнього досвіду, PGNiG не купував би газ у посередників через занадто високий ризик реалізації подібних трансакцій", - каже Й.ЗАКШЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН на початку 2009 року Польща була вимушена почати термінові переговори про додаткові постачання газу зі своїм головним постачальником - "Газпромом" після того, як компанія RosUkrEnergo перестала виконувати свій контракт від листопада 2006 року, згідно з яким повинна була поставляти в країну 2,3-2,5 млрд. кубометрів газу. Контракт діяв до кінця 2009 року з можливістю продовження ще на два роки.

Польщі вдалося остаточно погодити умови додаткових постачань з "Газпромом" лише в лютому 2010 року, проте договір, що визначає умови газових постачань в Польщу до 2035 року і транзиту російського газу в Німеччину до 2045 року, досі не підписаний.

Довідка УНІАН. Польща використовує близько 14 млрд. кубометрів газу на рік, при цьому 70% з них імпортує. Понад 90% імпортного палива полякам поставляє "Газпром" і близькі до нього структури, однією з яких була RosUkrEnergo, у якій російський газовий монополіст володіє найбільшим пакетом акцій - 50%. Ще 45% акцій належать підприємцеві Дмитру ФІРТАШУ, інші 5% - Івану ФУРСІНУ.