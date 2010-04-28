«Дніпрообленерго» очолив менеджер ДТЕК
Гендиректором обрали Олександра Фоменка
Акціонери найбільшої енергозабезпечувальної компанії України ВАТ "Дніпрообленерго" на загальних зборах 28 квітня обрали генеральним директором компанії Олександра ФОМЕНКА замість Андрія МАРТИНЮКА.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК "Енергетична компанія України", яка володіє 75% акцій компанії.
До призначення на вказану посаду О. ФОМЕНКО з 2005 року очолював енергозабезпечуючу компанію "ПЕС-Енерговугілля" (Донецьк), яка входить в структуру приватного енергетичного холдингу ДТЕК.
З початку кадрових ротацій, що проводяться новим урядом в державному електроенергетичному секторі, О. ФОМЕНКО став уже третім менеджер ДТЕК, який очолив державну енергокомпанію.
Нагадаємо, 17 квітня Кабінет міністрів України призначив директором ДП "Енергоринок", підприємства, що є адміністратором грошових потоків на Гуртовому ринку електроенергії, екс-директора з економіки та фінансів енергогенеруючої компанії ВАТ "Дніпроенерго" (Запоріжжя) Сергія БЄДІНА.
На початку квітня держпідприємство "Укрінтеренерго", що є державним оператором експортних постачань електроенергії, очолив екс-директор доірньої ДТЕК компанії ТОВ "Пауер Трейд" Максим КУЧЕР. Екс-гендиректора "Дніпрообленерго" А. МАРТИНЮКА, який працював у компанії з травня 2008 року, повернуть в апарат НАК "Енергетична компанія України".
Довідка УНІАН. ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" - найбільша енергозабезпечуюча компанія України. Передає по своїх мережах і поставляє споживачам до 27% усієї електроенергії в країні. Компанія веде ліцензовану діяльність на території площею майже 32 тис. кв. км. Довжина повітряних ліній електропередачі - 58 тис. км, кабельних ліній - 5,5 тис. км. На балансі компанії 328 підстанцій 35-150 кВ і понад 15 тис. силових трансформаторів.
Компанія забезпечує електроенергією майже 24 тис. підприємств, установ і організацій і 1,5 млн. побутових абонентів.
За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 75% акцій ВАТ "Дніпрообленерго" належать державі і знаходяться в управлінні Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 15,9% - компанії Larva Investments Limited (Кіпр).
"Дніпрообленерго" у 2009 році скоротило прибуток на 25,8%, або 21,619 млн. грн., у порівнянні з 2008 роком - до 62,106 млн. грн.
ДТЕК входить до структури ЗАТ "СКМ", 100% якого належить бізнесменові Ринату Ахметову.