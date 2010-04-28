«Дніпрообленерго» очолив менеджер ДТЕК

Акціонери найбільшої енергозабезпечувальної компанії України ВАТ "Дніпрообленерго" на загальних зборах 28 квітня обрали генеральним директором компанії Олександра ФОМЕНКА замість Андрія МАРТИНЮКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК "Енергетична компанія України", яка володіє 75% акцій компанії.

До призначення на вказану посаду О. ФОМЕНКО з 2005 року очолював енергозабезпечуючу компанію "ПЕС-Енерговугілля" (Донецьк), яка входить в структуру приватного енергетичного холдингу ДТЕК.

З початку кадрових ротацій, що проводяться новим урядом в державному електроенергетичному секторі, О. ФОМЕНКО став уже третім менеджер ДТЕК, який очолив державну енергокомпанію.

Нагадаємо, 17 квітня Кабінет міністрів України призначив директором ДП "Енергоринок", підприємства, що є адміністратором грошових потоків на Гуртовому ринку електроенергії, екс-директора з економіки та фінансів енергогенеруючої компанії ВАТ "Дніпроенерго" (Запоріжжя) Сергія БЄДІНА.

На початку квітня держпідприємство "Укрінтеренерго", що є державним оператором експортних постачань електроенергії, очолив екс-директор доірньої ДТЕК компанії ТОВ "Пауер Трейд" Максим КУЧЕР. Екс-гендиректора "Дніпрообленерго" А. МАРТИНЮКА, який працював у компанії з травня 2008 року, повернуть в апарат НАК "Енергетична компанія України".

Довідка УНІАН. ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" - найбільша енергозабезпечуюча компанія України. Передає по своїх мережах і поставляє споживачам до 27% усієї електроенергії в країні. Компанія веде ліцензовану діяльність на території площею майже 32 тис. кв. км. Довжина повітряних ліній електропередачі - 58 тис. км, кабельних ліній - 5,5 тис. км. На балансі компанії 328 підстанцій 35-150 кВ і понад 15 тис. силових трансформаторів.

Компанія забезпечує електроенергією майже 24 тис. підприємств, установ і організацій і 1,5 млн. побутових абонентів.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 75% акцій ВАТ "Дніпрообленерго" належать державі і знаходяться в управлінні Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 15,9% - компанії Larva Investments Limited (Кіпр).

"Дніпрообленерго" у 2009 році скоротило прибуток на 25,8%, або 21,619 млн. грн., у порівнянні з 2008 роком - до 62,106 млн. грн.

ДТЕК входить до структури ЗАТ "СКМ", 100% якого належить бізнесменові Ринату Ахметову.