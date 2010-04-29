Газпром: Газ для України коштуватиме 236 дол. із врахуванням знижки
08:00, 29 квітня 2010Енергетика
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У II кварталі
Ціна російського газу для України у другому кварталі із врахуванням знижки становитиме 236 дол. за тисячу кубометрів.
Про це журналістам сьогодні в Астрахані повідомив заступник глави "Газпрому" Валерій ГОЛУБЄВ, передає РІА «Новости».
"Двісті тридцять шість доларів із знижкою, без знижки було б 336 доларів. Це хороша знижка", - сказав В.ГОЛУБЄВ.
Він також не підтвердив можливість відновлення посередника для постачань газу до України.
"Ні, такого немає", - сказав В.ГОЛУБЄВ, відповідаючи на запитання про можливість введення посередника.
Він підкреслив, що між "Нафтогазом" і "Газпромом" є контракти, у яких посередника не передбачено. "Контракти у нас є, і вони дуже хороші", - сказав В.ГОЛУБЄВ.
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