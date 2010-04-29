Білорусь і Україна підготували угоду щодо транзиту нафти

Білорусь і Україна підготували проект міжурядової угоди, яка регулює транзит нафти з Венесуели територією України до білоруського нафтопереробного заводу ВАТ "Мозирський НПЗ", повідомляє Економічна правда.

Про це заявив заступник міністра економіки Білорусі Анатолій Філонов.

"Підготовлено міжурядову угоду з Україною щодо транзиту венесуельської нафти", - сказав він.

Філонов відзначив, що наразі сторони завершують доопрацювання декількох логістичних схем доставки до Мозирського НПЗ венесуельської нафти з Одеського морського торгового порту, куди сировина прибуває морським шляхом.

Заступник міністра також повідомив, що перша партія нафти з Венесуели в обсязі 80 тис. тонн, яка нині перевантажується в Одеському МТП, буде перероблена з позитивною рентабельністю.

"Умови логістики дозволяють забезпечити позитивну рентабельність переробки цієї нафти, економіка складається", - сказав він, додавши при цьому, що "є додаткові можливості поліпшити діючу схему".