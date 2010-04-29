Газова угода ударить по вугільній і торф'яній галузях

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО вважає, що газова угода з Російською Федерацією завдасть удару вугільній і торф`яній галузям України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на прес-конференції в Чернігові.

«Наслідки далекосяжні від цього «газового зашморга» не тільки політичні, не тільки стратегічні – в плані збереження незалежності України, в плані загроз національній цілісності України, але й економічні. Газова угода – удар по вугільній і торф`яній галузях», – сказав О.ЛЯШКО.

Він пояснив, що укладена угода передбачає збільшення споживання газу Україною з 33 до 36 млрд. кубометрів в рік. За словами О.Ляшко, чим більшим буде споживання газу, тим меншим – споживання вугілля, що, у свою чергу, приведе до закриття шахт і втрати роботи шахтарями в базовому регіоні, який підтримав Віктора ЯНУКОВИЧА.

Також держава не сприятиме розвитку торф`яної галузі, що безпосередньо стосується Чернігівської області. За даними О.Ляшко, в регіоні є запаси торфу на 500 років. Але замість того, щоб вкладати мільйони гривень в розвиток торфовидобутку, створення нових робочих місць в селах, наповнення місцевих бюджетів, держава витрачатиме мільйони на закупівлю російського газу.

Народний депутат підкреслив, що газова угода приведе до негативних економічних наслідків для України. «Ми і далі безрозмірно споживатимемо газ, не піклуючись ні про модернізацію підприємств, ні про заходи щодо енергозбереження. Як наслідок, в стратегічній перспективі ми знову програємо, тому що наша продукція неконкурентна на світових ринках», – констатував О.Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Харкові в ході робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА дв України були підписані доповнення до контракту на постачання природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року.

Згідно з доповненням, платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснюватиме зі знижкою на величину зниження експортного мита при постачаннях газу в Україну, яка встановлюється урядом РФ.

Як очікується, зниження складе 100 дол. за тис. куб. м газу, але не більше 30% від ціни газу, і розповсюджуватиметься на обсяги постачань 30 млрд. куб. м в 2010 році і 40 млрд. куб. м – в подальші роки.

Формула ціни і умова «бери або плати» залишаються без змін. Крім того, скасовані пункти контракту, що стосуються взаємних штрафних санкцій, які за практикою його виконання не застосовувалися. Річні контрактні обсяги газу в 2010 році збільшені з 33,75 до 36,5 млрд. куб. м.