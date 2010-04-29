НКРЕ анулювала ліцензію компанії "Нафтогазмережі"

Національна комісія регулювання електроенергетики анулювала ліцензію дочірнього підприємства НАК "Нафтогаз України" - "Нафтогазмережі" на постачання газу за нерегульованим тарифом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні у четвер.

Ліцензія анулювана з 1 травня за зверненням самої компанії через її реорганізацію.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство палива та енергетики України вирішило реорганізувати дочірнє підприємство "Нафтогазмережі" НАК "Нафтогаз України" шляхом приєднання його до компанії "Газ України".

Довідка УНІАН. ДП "Нафтогазмережі" - дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж" від 10 червня 2009 року №775. Діяльність підприємства спрямована на забезпечення безпеки споживачів природного газу, виконання Закону України "Про трубопровідний транспорт", підвищення контролю за модернізацією газопроводів та їх ефективного використання.