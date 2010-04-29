"Сірі" мобільні телефони через три місяці відключатимуть

Мобільні телефони, які знаходилися в "сірому" списку понад три місяці, будуть відключені без додаткового попередження. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського державного центру радіочастот (УДЦР).

УДЦР повідомляє громадян, які мають намір придбати мобільні телефони, що купувати треба лише ті мобільні термінали (у тому числі мобільні телефони GSM, пристрої автоматики, прилади сигналізації, які містять у своєму складі GSM -модуль), коди ІМЕИ яких внесені до узагальненої бази даних Українського державного центру радіочастот. Ніякі заяви про відміну відключення "сірих" мобільних телефонів не мають під собою ніяких законних підстав.

Над механізмом припинення обслуговування абонентів, легальність походження телефонів яких не встановлена, сьогодні працюють НКРС, УДЦР і оператори стільникового зв'язку.

Як тільки будуть вирішені технічні питання, усі мобільні термінали, які знаходилися в "сірому" списку бази даних УДЦР понад три місяці, будуть відключені без додаткового попередження, сказано у повідомленні УДРЦ.

Нагадаємо, що якщо телефон потрапив у "сірий" список (не зареєстрований в базі даних як легально ввезений в Україну, але і не знаходиться в чорному списку - крадений і тому подібне), власник такого засобу, передусім, отримає (чи вже отримав) повідомлення від оператора мобільного зв'язку з попередженням про припинення обслуговування цього телефону через три місяці. З настанням цього терміну відключення телефонів здійснюватиметься без додаткового попередження.