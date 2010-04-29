НКРЕ передбачила для «Східенерго» інвестнадбавку 209 млн. грн.

Національна комісія регулювання електроенергетики передбачила в тарифі енергогенеруючої компанії ТОВ "Східенерго" (ДПЕК) інвестиційну надбавку, яка становить 209 млн. грн. на реконструкцію енергоблока №4 Зуївської ТЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняли на засіданні комісії у четвер.

Інвестнадбавка у тарифі компанії діятиме з травня 2010-го до квітня 2016 року. Щомісячний обсяг інвестнадбавки у тарифі компанії складатиме 2,9 млн. грн.

Як повідомив представник "Східенерго", під час реконструкції встановлену потужність блоку планують збільшити на 15 МВт, збільшення додаткової маневреності блоку складе 45 МВт. Витрати умовного палива скоротяться до 342 грам/кВт/ч. Загальну вартість реконструкції оцінюють у 302 млн. грн.

Довідка УНІАН. ТОВ "Східенерго" (ДПЕК) - приватна енергогенеруюча компанія України, займає лідируючу позицію на ринку теплової генерації (за підсумками 2008 р. - 25,4% відпуску електроенергії ТЕС України). Експлуатує теплові електростанції - Зуївську, Курахівську та Луганську. Сумарна встановлена потужність блоків компанії складає 4117 МВт.

З 2007 р. "Східенерго" реалізує масштабну програму модернізації усіх енергоблоків.

"Східенерго" входить у "Донбасівську паливно-енергетичну компанію" (ДПЕК) - першу приватну вертикально-інтегрована енергетичну компанію України.