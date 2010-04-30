Другий енергоблок Хмельницької АЕС відключили від мережі

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС у п`ятницю, 30 квітня, о 6.15 був відключений від енергомережі для усунення несправностей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, реакторна установка блоку знаходиться в режимі «гарячого зупинення».

На АЕС України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

Тривають ремонти на енергоблоці №6 Запорізької АЕС і на енергоблоці №2 Рівненської АЕС.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4910 МВт, РАЕС – 2390 МВт, ПУАЕС – 1895 МВт, ХАЕС – 1010 МВт.