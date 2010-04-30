Бензин в Україні подорожчав

З 23 по 30 квітня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,4-0,8% (в середньому на 0,6%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 23 по 30 квітня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – виросли на 0,9%, з 7,04 до 7,10 грн./л; на бензин А-92 – виросли на 0,8%, з 7,54 до 7,60 грн./л; на бензин А-95 – виросли на 0,4%, з 8,01 до 8,04 грн./л; на дизельне паливо – виросли на 0,4%, з 7,01 до 7,04 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.