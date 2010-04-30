Україна планує збільшити виробництво електроенергії

Україна планує цього року збільшити виробництво електроенергії на 6,1%, або на 10,5 млрд. кВт/год., - до 183,4 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком.

Про це йдеться в Прогнозному балансі електроенергії, палива і витрат генкомпаній ТЕС (ГК ТЕС) на 2010 рік, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, вироблення електроенергії в першому кварталі складе 51,5 млн. кВт/год., у другому - 41,2 кВт/год., у третьому - 41,1 кВт/год., у четвертому - 49,6 кВт/год..

Відпуск електроенергії в Об`єднаній енергосистемі (ОЕС) України в 2010 році складе 166,15 млрд. кВт/ч. Зокрема відпуск електроенергії атомними електростанціями очікується на рівні 81,54 млрд. кВт/год., ГК ТЕС - 60,8 млрд. кВт/год., гідроелектростанціями - 12,23 млрд. кВт/год., теплоелектроцентралями (ТЕЦ) - 11,58 млрд. кВт/год.

Згідно з балансом, споживання вугілля ГК ТЕС у 2010 році заплановане в обсязі 31,43 млн. тонн, мазуту - 76 тис. тонн, газу - 740 млн. куб. м. При цьому передбачається, що поточного року ГК ТЕС придбають 32,25 млн. тонн вугілля.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні-березні ц.р. збільшилося на 10,1%, або 4,726 млрд. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 51,442 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України в 2009 році скоротилося на 9,8%, або 18,768 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/год.