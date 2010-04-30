Україна і Росія домовилися працювати над модернізацією ГТС

Україна і Росія домовилися разом працювати із залученням Європейського Союзу над модернізацією української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після засідання міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії в Сочі.

«Сьогодні ми домовилися, щоб разом вивчити можливість і гарантії того, щоб ці поставки (газу і нафти) були на багато років вперед, і щоб ми разом працювали в плані модернізації нашої газотранспортної системи за участю, звичайно, наших європейських партнерів», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим він зазначив, що українська сторона розуміє труднощі, які виникли у російського бюджету в результаті зниження ціни на газ для України, і оцінює ті плюси, які одержала Україна в результаті цього, і висловив подяку за таке рішення російської сторони.

«Ми за це вам, безумовно, вдячні. Це дозволить нам акумулювати певні ресурси і спрямувати їх, перш за все, на стабілізацію економічної ситуації», - сказав М.АЗАРОВ.