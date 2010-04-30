У Росії відмінили мито на експорт газу в Україну

Уряд Росії скасував вивізне мито на газ, що експортується до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН у Сочі на спільому з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ брифінгу після засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

«Отже всі необхідні умови для запуску досягнутих домовленостей виконано», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

22 квітня прем`єр-міністр Росії В.ПУТІН на засіданні уряду заявив, що Росія обнулить вивізні мита на газ для України.

«Хочу наголосити, що «Газпром» тут ні до чого, як це не здасться дивним. Ні компанія «Газпром», ні її акціонери від цього зниження не постраждають, знижка буде за рахунок обнулення вивізного митного збору для України», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що 30-процентна знижка для України буде зроблена за рахунок бюджету Російської Федерації.