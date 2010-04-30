Росія пропонує Україні створити холдинг - Путін

Росія пропонує Україні створити холдинг для спільної роботи в ядерній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН у Сочі на спільному з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ брифінгу після засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

«Багатообіцяючою є інтеграція наших ядерних комплексів. На засіданні комітету ми виклали конкретні пропозиції російської сторони в цій сфері. На наш погляд, може йтися про створення великого спільного холдингу, об`єднуючого галузі атомного машинобудування, паливного циклу і атомної генерації», - сказав В.ПУТІН, зазначивши, що у сфері ядерної енергетики Україна і Росія вже плідно співробітничають.

«У наших країнах багато підприємств, які тісно пов`язані один з одним. Ми хочемо розширити цю співпрацю. Зводити нові блоки на Хмельницькій АЕС, залучати українських партнерів до роботи в рамках масштабної програми російської атомної енергетики. Крім того, готові спільно виходити на ринки третіх країн», - сказав В.ПУТІН.