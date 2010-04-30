НКРЕ зменшила ціну газу для промспоживачів і бюджетників на 1,4%

Національна комісія регулювання електроенергетики зменшила граничні ціни на газ для промислових споживачів і бюджетних установ на 1,4%, або на 27,45 грн. за тис. куб. м, - до 1 992,8 грн за тис. куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу).

Як повідомили УНІАН у НКРЕ, відповідне рішення комісія ухвалила сьогодні на засіданні.

Перегляд рівня граничної ціни для цієї категорії споживачів було здійснено в рамках механізму, передбаченого постановою Кабінету міністрів України №605 від 29 квітня 2006 року.

Нагадаємо, відповідно до документа НКРЕ рекомендовано щомісячно переглядати рівень граничних цін з урахуванням коливань національної валюти по відношенню до долара США за курсом, зафіксованим на 1 січня 2009 року.

Нагадаємо, в січні 2009 року НКРЕ встановила граничні ціни на газ для промспоживачів і бюджетних організацій на рівні 2 020,25 грн. за тис. куб. м. (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу). Пізніше при щомісячному коригуванні структури граничної ціни НКРЕ не змінювала її абсолютний показник - 2020,25 грн за тис. кубометрів.