Путін обнулив мито на російський газ для України

Голова уряду Росії Володимир ПУТІН підписав постанову, якою обнулив з 1 квітня вивізні митні збори на російський газ для України.

Як повідомляє РІА «Новости», відповідно до розпорядження, нульове мито поширюється на постачання російського газу в обсязі до 30 мільярдів кубометрів у 2010 році і до 40 мільярдів кубометрів з 2011 по 2019 рік. Зниження складе 30% від контрактної ціни, але не більше 100 доларів за тисячу кубометрів.

Домовленості про знижки на російський газ для України були досягнуті між президентами РФ і України в Харкові 21 квітня.

РІА «Новости» зазначає, що внаслідок зміни газових угод з Україною російський бюджет у 2010 році недорахує 100 мільярдів рублів. Тим часом, за деякими оцінками, завдяки одержаній від Москви знижці Київ заощадить 3 мільярди доларів цього року і 4 мільярди доларів у 2011 році.