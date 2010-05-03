Тимошенко: 228 - менше, ніж 236

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає "ширмою" усі заяви, що угоди про продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України не було би, якби вона у 2009 році підписала “нормальні” газові угоди з Росією.

В інтерв’ю “5 каналу” вона сказала: "Я думаю, що кожна людина, яка має інтелект, добре розуміє, що це лише прикриття".

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, згідно з підписаною нею угодою, з усіма компенсаторами ціна на газ у 2009 році становила 228 доларів за тисячу кубометрів.

"Сьогодні у ЯНУКОВИЧА зі здачею національних інтересів - 236 доларів за тисячу кубометрів. Я думаю, що навіть діти, які тільки починають вчитися у школі, знають, що 228 менше, ніж 236", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що критика на її адресу та на адресу угоди, яка була підписана нею, є лише "ширмою для всіх програм, які руйнують незалежність нашої держави".

"Я переконана, що в Україні розгортаються не випадкові договори, а програма, яка добре продумана, заздалегідь домовлена, і вона сьогодні втілюється в життя", - додала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що російська сторона весь час, навіть за її прем’єрства, піднімала питання щодо ЧФ РФ та інших сфер, якими можна було б спільно керувати. "Ці питання постійно піднімалися російською стороною, але, як ви знаєте, я як прем’єр-міністр жодного документу не підписала, навіть у таких важких умовах, якою була газова криза на початку 2009 року", - сказала вона.

Лідер БЮТ наголосила, що всі ці угоди одразу мають бути денонсовані, як тільки у Верховну Раду прийде більшість, яка працює для України.