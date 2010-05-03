Тимошенко: 228 - менше, ніж 236
Про нову ціну на газ
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає "ширмою" усі заяви, що угоди про продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України не було би, якби вона у 2009 році підписала “нормальні” газові угоди з Росією.
В інтерв’ю “5 каналу” вона сказала: "Я думаю, що кожна людина, яка має інтелект, добре розуміє, що це лише прикриття".
Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, згідно з підписаною нею угодою, з усіма компенсаторами ціна на газ у 2009 році становила 228 доларів за тисячу кубометрів.
"Сьогодні у ЯНУКОВИЧА зі здачею національних інтересів - 236 доларів за тисячу кубометрів. Я думаю, що навіть діти, які тільки починають вчитися у школі, знають, що 228 менше, ніж 236", - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що критика на її адресу та на адресу угоди, яка була підписана нею, є лише "ширмою для всіх програм, які руйнують незалежність нашої держави".
"Я переконана, що в Україні розгортаються не випадкові договори, а програма, яка добре продумана, заздалегідь домовлена, і вона сьогодні втілюється в життя", - додала лідер БЮТ.
Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що російська сторона весь час, навіть за її прем’єрства, піднімала питання щодо ЧФ РФ та інших сфер, якими можна було б спільно керувати. "Ці питання постійно піднімалися російською стороною, але, як ви знаєте, я як прем’єр-міністр жодного документу не підписала, навіть у таких важких умовах, якою була газова криза на початку 2009 року", - сказала вона.
Лідер БЮТ наголосила, що всі ці угоди одразу мають бути денонсовані, як тільки у Верховну Раду прийде більшість, яка працює для України.