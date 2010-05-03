Ліквідація аварії в Мексиканській затоці: готуються до гіршого сценарію
15:03, 03 травня 2010Енергетика
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100 барелів нафти на день йде у воду
Президент компанії British Petroleum Тоні Гейворд заявив, що вони повністю беруть на себе відповідальність за аварію на свердловині в Мексиканській затоці, в результаті якої в день у воду виливається до 100 барелів нафти. Він додав, що вони готуються до «гіршого сценарію», за якого ліквідація наслідків аварії займе від двох до трьох місяців, повідомляє Газета.ру.
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