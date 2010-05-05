Азаров вважає, що стався прорив

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що на сьогодні між Україною і Російською Федерацією стався позитивний прорив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України, коментуючи результати останнього засідання Українсько-Російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

«Сьогодні упевнено можна заявити, що позитивний прорив в українсько-російських відносинах стався. Теми, які гальмували розвиток наших країн, знято. Тепер у нас однозначно є упевненість, що Україна прискореними темпами почне оновлювати свій економічний потенціал, рівень життя людей динамічно підвищуватиметься», - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що упевненість у такому розвитку дає те, що Україна і Росія погодили стратегічну дорожню карту двосторонніх відносин, і деякі практичні кроки згідно з цією картою вже зроблено. Зокрема, відзначив прем`єр, Росія скасувала експортне мито на газ для України, що знизить його ціну на 100 дол. за 1 тис. куб. м.

«Таким чином, за квітень нам потрібно буде заплатити приблизно на 2 млрд. грн. менше, ніж Україна мала (заплатити – УНІАН) за колишніми кабальними угодами», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що заощаджені гроші необхідно спрямувати на розвиток і впровадження систем енергозбереження.

«Уряд має негайно запропонувати нашим підприємствам систему стимулів, щоб саме таким чином вони і розпорядилися цими додатковими коштами», - сказав він.

Також М.АЗАРОВ відзначив, що завдяки зниженню ціни на газ вдалося прийняти держбюджет поточного року і уникнути підвищення ціни на газ для споживачів.

«Ми не підвищуватимемо ціну на газ для споживачів в Україні», - черговий раз підкреслив він.

Прем`єр-міністр також відзначив, що результатом засідання економічного комітету стало також збільшення квот на безмитний експорт українських труб до Росії.

«Таким чином, російський ринок для України знову відкрито», - сказав він.

Серед досягнень М.АЗАРОВ назвав домовленості щодо спільного будівництва заводу з виробництва ядерного палива і співпрацю в авіабудівній і суднобудівній галузі.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в Сочі на спільному з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ брифінгу після засідання Українсько-Російського міжурядового комітету з економічного співробітництва прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Росія пропонує Україні створити холдинг для спільної роботи в ядерній сфері.

Крім того, під час засідання комітету розглядалася низка питань щодо співпраці України і Росії у сферах торгівлі, ПЕК, атомної енергетики, авіабудування, транспорту, АПК.