Азаров: Україна і РФ відмовилися від умови «бери або плати»

Україна і Росія відмовилися від умови «бери або плати» при поставках російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я скажу таку деталь, на яку не звернули уваги засоби масової інформації за цим шумом, – що ми щось продали, що ми поступилися. Ми відмовилися від формули «бери або плати», модернізували договір, але поки не зуміли переконати російських партнерів у тому, що формула, яку ТИМОШЕНКО, абсолютно не думаючи, підписала, формула, на превеликий жаль, в умовах зростання ціни на нафту призводить до постійного збільшення ціни на газ», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що використання цієї умови було невигідне Україні.

Крім того, М.АЗАРОВ повідомив, що уряди України та Росії домовилися створити робочу групу з вивчення питання, що стосується обсягів транзиту російського газу територією України.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Харкові в ході робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну було підписано доповнення до контракту на постачання природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року.

Згідно з доповненнями, платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснюватиме зі знижкою на величину зниження експортного мита при поставках газу до України, яка встановлюється урядом РФ.

Як очікується, зниження становитиме 100 дол. за тис. куб. м газу, але не більше 30% від ціни газу, і розповсюджуватиметься на обсяги поставок 30 млрд. куб. м у 2010 році, і 40 млрд. куб. м - в подальші роки.

Формула ціни і умова «бери або плати» залишаються без змін, наголошувалося в повідомленні управління інформацію ВАТ «Газпром».

Крім того, скасовані пункти контракту, що стосуються взаємних штрафних санкцій, які за практикою його виконання не застосовувалися. Річні контрактні обсяги газу в 2010 році збільшено до 36,5 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рр. 24 листопада 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік була зменшена до 33,75 млрд. куб. м.