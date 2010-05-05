Єфименко: Україна розраховує одержати 120-130 млн. дол.

Україна розраховує одержати від транзиту своєю територією залізничним транспортом венесуельської нафти до Білорусі 120-130 млн. доларів США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО журналістам у середу.

«Якщо є задекларований об`єм нафти, буде протранспортирований, то Україна на цьому заробить 120-130 млн. доларів», - сказав міністр.

За його словами, згідно з укладеною угодою, встановлено тариф 0,27 дол. за 10 т/км. К.ЄФИМЕНКО пояснив, що це наскрізний тариф фактично до Мозиря, при цьому він на 30% більший, ніж внутрішній тариф в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня до Одеського порту прибув мальтійський танкер Seastar з нафтою об`ємом 80 тис. тонн з Венесуели для Білорусі. Звідти нафта постачатиметься залізничним транспортом. Київ і Мінськ домовилися про такий механізм поставки нафти 15 квітня у Києві.

Водночас Міністерство палива і енергетики України і концерн "Білнафтохім" мають до 1 червня 2010 року підготувати пропозиції для урядів двох країн з транспортування нафти на Мозирський нафтопереробний завод (Білорусь) з використанням магістральних нафтопроводів України і Білорусі.

Президенти Білорусі і Венесуели Олександр ЛУКАШЕНКО і Уго ЧАВЕС 15 березня у Каракасі (Венесуела) домовилися про поставки венесуельської нафти до Білорусі для переробки на білоруських підприємствах і спільній реалізації на європейському ринку.

Білорусь розраховує до квітня 2011 року закупити у Венесуелі 4 млн. тонн нафти.