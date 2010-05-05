Уряд РФ затвердив мито на газ для України

Уряд Російської Федерації затвердив ставки митного збору на газ, що поставляється до України на 2010 і 2011-2019 рр. Відповідну постанову від 30 квітня 2010 р. № 291 «Про ставки вивізного митного збору при поставках газу з території Російської Федерації на територію України», оприлюднено на сайті Уряду РФ.

Документом визначено, що «за рівня контрактної ціни газу природного в газоподібному стані (у доларах США за 1 тис. куб. м) з урахуванням нижчої теплотворної здатності (Рх) нижче 100/Тр - у розмірі 0 відсотків, де Тр - діюча ставка вивізного митного збору на газ природний у газоподібному стані у відсотках, встановлена постановою Уряду Російської Федерації від 23 грудня 2006 р. № 795 «Про затвердження ставок вивізного митного збору на товари, що вивозяться з території Російської Федерації за межі держав - учасниць угод про Митний союз, і визнання такими, що втратили силу, деяких актів Уряду Російської Федерації», поділена на 100 відсотків; а за рівня Рх, що дорівнює або перевищує 100/Тр, - в розмірі, що дорівнює Тр х Рх - 100 (у доларах США за 1 тис. куб. м)». Такий розрахунок мита діятиме при поставках природного газу в газоподібному стані з території Російської Федерації на територію України в об`ємі до 30 млрд. куб. м на рік в 2010 році і до 40 млрд. куб. м на рік з 2011 по 2019 рік (включно).

Щодо об`єму газу, що поставляється з РФ до України понад 30 млрд. куб. м на рік в 2010 році і понад 40 млрд. куб. м на рік з 2011 по 2019 рік (включно), застосовуються ставки вивізного митного збору, затверджені постановою Уряду РФ від 23 грудня 2006 року № 795.

Мито застосовується з 1 квітня 2010 року.