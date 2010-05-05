Німецька E.On відкрила доступ на газовий ринок іншим компаніям

Німецька E.On відкрила доступ на газовий ринок Німеччини іншим компаніям, щоб позбутися штрафів Єврокомісії за зловживання монопольним становищем на ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, E.On взяла на себе зобов’язання до жовтня 2010 року звільнити близько 15% спроможності газопроводів Німеччини на пунктах входу в країну.

Крім того, з жовтня 2015 року E.On пообіцяла зменшити свої замовлення на прокачку газу до 50% спроможності газопроводів мережі NetConnect Germany та до 64% – у власній мережі газопроводів.

Єврокомісія вважає, що взяті компанією E.On зобов’язання дадуть можливість іншим компаніям бути конкурентоздатними на німецькому ринку.

Також у повідомленні Єврокомісії зазначається, що у разі, якщо E.On порушить свої зобов’язання, їй доведеться сплатити штраф у розмірі до 10% свого річного товарообороту.

Справка УНІАН. На початку липня 2009 року Єврокомісія наклала штраф у розмірі 1,1 млрд. євро на німецький енергетичний концерн E.On и французький Gaz de France за створення картелю зі збуту газу.

Обидві компанії оштрафовано на 553 млн. євро кожну за поділ європейського ринку газу і порушення правил конкуренції протягом 30 років – з 1975 по 2005 рр.