«Нафтогаз» розрахувався за російський газ

НАК «Нафтогаз України» здійснила оплату за газ, куплений у ЗАТ «Газпром» у квітні поточного року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі компанії.

«Оплату здійснено», - сказав співробітник прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що в результаті підписання квітневих доповнень до газових контрактів, у квітні НАК «Нафтогаз України» заплатить приблизно на 2 млрд. грн. менше за куплений газу, ніж передбачалося заплатити за попередніх умов, що діяли до 1 квітня 2010 року.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактами купівлі-продажу й транзиту газу, а також доповненнями до них, НАК «Нафтогаз України» повинна оплачувати вартість купленого газу щомісячно не пізніше 7-го числа наступного місяця. «Газпром», у свою чергу, 80% вартості транзиту газу повинен оплачувати до 6-го числа наступного місяця, 20% — до 20-го числа наступного місяця.