"Газпром" підтвердив, що "Нафтогаз" розрахувався повністю
17:31, 05 травня 2010Енергетика
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За квітневий газ
ВАТ "Газпром" підтвердило, що НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася за газ, куплений Україною у квітні цього року.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на повідомлення управління інформації «Газпрому».
"Нафтогаз України" повністю розплатився за фактичний обсяг постачань газу в квітні", – заявив співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в прес-службі НАК «Нафтогаз України» повідомили, що оплата за газ, поставлений «Газпромом» у квітні, проведена. При цьому ні в «Нафтогазі», ні в «Газпромі» не уточнюють суми оплати.
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