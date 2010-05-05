"Газпром" підтвердив, що "Нафтогаз" розрахувався повністю

ВАТ "Газпром" підтвердило, що НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася за газ, куплений Україною у квітні цього року.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на повідомлення управління інформації «Газпрому».

"Нафтогаз України" повністю розплатився за фактичний обсяг постачань газу в квітні", – заявив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в прес-службі НАК «Нафтогаз України» повідомили, що оплата за газ, поставлений «Газпромом» у квітні, проведена. При цьому ні в «Нафтогазі», ні в «Газпромі» не уточнюють суми оплати.