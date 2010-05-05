НКРЕ: прогнозна оптова ціна електроенергії зросте на 15%

Прогнозна оптова ціна електроенергії на Оптовому ринку електроенергії в Україні в 2010 році зросте 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) Сергій ТІТЕНКО.

"Оптова ціна на електроенергію зросте на 15% (грудень 2009 року до грудня 2010 року)", – сказав він

За словами голови НКРЕ, таке збільшення ціни буде закладено в прогнозний баланс електроенергії та палива на 2010 рік.

Також С.ТІТЕНКО повідомив, що баланс планується остаточно затвердити 12 травня.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ збільшила прогнозну оптову ціну електроенергії на травень 2010 року на 4,3%, порівняно зі встановленою для квітня – до 474,19 грн. за МВт/год.

Впродовж березня й квітня ц.р. прогнозна оптова ціна на електроенергію не змінювалася й була зафіксована на лютневому рівні - 454,64 грн. за МВт/год.

З початку 2010 року прогнозна ОРЦ зросла на 7,4% - з 441,4 до 474,19 грн. за МВт/год.

За 2009 рік рівень прогнозної оптової ціни зріс на 8,7% – із 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн. за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва й обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

Прогнозна оптова ціна електроенергії в 2008 році зросла на 46,3% – з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію зросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію в 2006 році зросла на 16,05% – з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год. (без ПДВ).